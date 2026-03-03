Более 30 домов в Москве обрели яркий облик после капремонта

"Более 30 многоквартирных домов в Москве капитально отремонтировали, покрасив фасады в яркие оранжевые тона. Ранее типовые панельные здания не выделялись в городской застройке, а теперь привлекают внимание насыщенным цветом. Выбор оттенка не случаен: яркий оранжевый фасад радует глаз и создает ощущение тепла и лета у жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из таких объектов стал дом 21 на улице Декабристов, где привели в порядок фасад и обновили кровлю. Обновление жилых домов в ярких тонах продолжилось в 2025 году: солнечные оттенки получило здание по адресу: улица Новосибирская, дом 4, где специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвал и инженерные системы. Кроме того, в 2025 году завершился капитальный ремонт еще одного жилого дома, который расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 24, где привели в порядок все элементы фасада и заменили кровельное покрытие.