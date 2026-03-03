Рейтинг@Mail.ru
Более 30 домов в Москве обрели яркий облик после капремонта - РИА Новости, 04.03.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:44 03.03.2026 (обновлено: 14:42 04.03.2026)
Более 30 домов в Москве обрели яркий облик после капремонта
Более 30 домов в Москве обрели яркий облик после капремонта
Более 30 домов Москвы обрели яркий облик после капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.03.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
москва
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
Более 30 домов в Москве обрели яркий облик после капремонта

Более 30 домов в Москве обрели яркий облик после капитального ремонта

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 30 домов Москвы обрели яркий облик после капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 30 многоквартирных домов в Москве капитально отремонтировали, покрасив фасады в яркие оранжевые тона. Ранее типовые панельные здания не выделялись в городской застройке, а теперь привлекают внимание насыщенным цветом. Выбор оттенка не случаен: яркий оранжевый фасад радует глаз и создает ощущение тепла и лета у жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из таких объектов стал дом 21 на улице Декабристов, где привели в порядок фасад и обновили кровлю. Обновление жилых домов в ярких тонах продолжилось в 2025 году: солнечные оттенки получило здание по адресу: улица Новосибирская, дом 4, где специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвал и инженерные системы. Кроме того, в 2025 году завершился капитальный ремонт еще одного жилого дома, который расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 24, где привели в порядок все элементы фасада и заменили кровельное покрытие.
Капитальный ремонт здания в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Столичный размах: что нужно знать про капремонт в Москве
2 марта, 10:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
