В Москве мужчина устроил поджог в подъезде знакомого, чтобы вернуть долг

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мужчина поджег деревянный шкаф в подъезде дома на юге Москвы, чтобы знакомый вернул ему долг, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение о возгорании в подъезде одного из домов на Лебедянской улице. Возгорание было ликвидировано, пострадавших в результате инцидента нет.
"Предварительно установлено, что незадолго до происшествия в подъезд зашел мужчина, который совершил поджог деревянного шкафа, после чего огонь перекинулся на входную дверь квартиры", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого - 42-летнего жителя Подмосковья. Он пояснил правоохранителям, что в квартире, дверь которой пострадала из-за возгорания, живет его знакомый и своими действиями он хотел побудить мужчину вернуть ему долг.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
