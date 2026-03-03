https://ria.ru/20260303/moskva-2078133126.html
В киностудии имени Горького в Москве вспыхнул пожар
В киностудии имени Горького в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 03.03.2026
В киностудии имени Горького в Москве вспыхнул пожар
Здание загорелось на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на северо-востоке Москвы, пожар локализован на площади 30 квадратных... РИА Новости, 03.03.2026
В киностудии имени Горького в Москве вспыхнул пожар
РИА Новости: в киностудии имени Горького на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар