В киностудии имени Горького в Москве вспыхнул пожар

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Здание загорелось на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на северо-востоке Москвы, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, принятыми мерами пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.