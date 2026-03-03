https://ria.ru/20260303/moskva-2078094654.html
Первый рейс после перерыва вылетел из Саудовской Аравии в Москву
Первый рейс после перерыва в связи с конфликтом на Ближнем Востоке вылетел в Москву из Джидды (Саудовская Аравия), выяснил корреспондент РИА Новости на основе... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:45:00+03:00
