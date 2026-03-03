Рейтинг@Mail.ru
Первый рейс после перерыва вылетел из Саудовской Аравии в Москву
07:45 03.03.2026 (обновлено: 09:19 03.03.2026)
Первый рейс после перерыва вылетел из Саудовской Аравии в Москву
джидда, ближний восток, москва, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
Джидда, Ближний Восток, Москва, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Первый рейс после перерыва вылетел из Саудовской Аравии в Москву

Из Джидды в Москву вылетел первый рейс после перерыва

© SOPA ImagesСамолет Airbus A320 авиакомпании Flynas
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый рейс после перерыва в связи с конфликтом на Ближнем Востоке вылетел в Москву из Джидды (Саудовская Аравия), выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло "Внуково".
"Рейс XY 0689 из Джидды... выполняет Flynas, вылетел в 06:46 (мск)", - говорится на онлайн-табло.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Первый рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург
ДжиддаБлижний ВостокМоскваСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
