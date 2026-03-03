Рейтинг@Mail.ru
Первый рейс из Дубая прибыл в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
07:24 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/moskva-2078082038.html
Первый рейс из Дубая прибыл в Москву
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву, следует из онлайн-табло столичного... РИА Новости, 03.03.2026
2026
Первый рейс из Дубая прибыл в Москву

В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов

Пассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву, следует из онлайн-табло столичного аэропорта "Внуково".
"Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку 3 марта в 03.44", - следует из онлайн-табло аэропорта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
