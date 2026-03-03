© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

Объем платных услуг в столице достиг 4,6 трлн рублей в 2025 году

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В прошлом году объем платных услуг населению столицы достиг 4,6 триллиона рублей, рост составил 1,9% за год в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она уточнила, что в столице наблюдается рост сферы услуг, что обусловлено внедрением цифровых форматов. Благодаря этому в Москве повышается доступность и качество сервиса.

"В 2025 году объем оказанных москвичам и гостям столицы платных услуг достиг 4,6 триллиона рублей – это на 1,9% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования. Эти направления динамично развиваются благодаря цифровой трансформации экономики, внедрению технологий искусственного интеллекта в экономическую жизнь столицы, а также высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

В столице отмечен рост на 28% оборота электронных услуг (до 446,8 миллиарда рублей). Выросшие показатели связаны с развитием цифровых сервисов. Речь идет о платных подписках на мультимедиа, облачных хранилищах, ИИ-ассистентах. Все эти сервисы меняют предпочтения потребителей в пользу онлайн-услуг.

Также в Москве на 8,3% (до 460,9 миллиарда рублей) вырос объем предоставленных услуг связи. Этому способствует внедрение в повседневную жизнь москвичей цифровых технологий, следствием которого стал рост спроса на услуги операторов интернета и сотовой связи.

На 6,9% (до 353,3 миллиарда рублей) увеличился оборот платных образовательных услуг. Жители Москвы активно пользуются программами допобучения, а также проходят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию.

Рост оборота спорторганизаций составил 7,3% (до 63,5 миллиарда рублей). На территории столицы развивается спортивная инфраструктура, все большую популярность приобретают массовые городские события: беговые и велосипедные мероприятия и фестивали спорта.