09:10 03.03.2026 (обновлено: 10:05 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/moskva-2077963904.html
Объем платных услуг в столице достиг 4,6 трлн рублей в 2025 году
В прошлом году объем платных услуг населению столицы достиг 4,6 триллиона рублей, рост составил 1,9% за год в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава РИА Новости, 03.03.2026
мария багреева
москва
2026
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В прошлом году объем платных услуг населению столицы достиг 4,6 триллиона рублей, рост составил 1,9% за год в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она уточнила, что в столице наблюдается рост сферы услуг, что обусловлено внедрением цифровых форматов. Благодаря этому в Москве повышается доступность и качество сервиса.
"В 2025 году объем оказанных москвичам и гостям столицы платных услуг достиг 4,6 триллиона рублей – это на 1,9% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования. Эти направления динамично развиваются благодаря цифровой трансформации экономики, внедрению технологий искусственного интеллекта в экономическую жизнь столицы, а также высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
В столице отмечен рост на 28% оборота электронных услуг (до 446,8 миллиарда рублей). Выросшие показатели связаны с развитием цифровых сервисов. Речь идет о платных подписках на мультимедиа, облачных хранилищах, ИИ-ассистентах. Все эти сервисы меняют предпочтения потребителей в пользу онлайн-услуг.
Также в Москве на 8,3% (до 460,9 миллиарда рублей) вырос объем предоставленных услуг связи. Этому способствует внедрение в повседневную жизнь москвичей цифровых технологий, следствием которого стал рост спроса на услуги операторов интернета и сотовой связи.
На 6,9% (до 353,3 миллиарда рублей) увеличился оборот платных образовательных услуг. Жители Москвы активно пользуются программами допобучения, а также проходят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию.
Рост оборота спорторганизаций составил 7,3% (до 63,5 миллиарда рублей). На территории столицы развивается спортивная инфраструктура, все большую популярность приобретают массовые городские события: беговые и велосипедные мероприятия и фестивали спорта.
Ранее Багреева сообщала, что количество плательщиков налога на профессиональный доход на территории Москвы в прошлом году увеличилось практически на 20% и, по данным на январь этого года, превысило 2,26 миллиона человек (рост 15% от общего числа зарегистрированных в стране самозанятых).
 
Мария БагрееваМосква
 
 
