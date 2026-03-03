https://ria.ru/20260303/moskalkova-2078191473.html
Москалькова: Россия борется за возвращение 10 жителей Курской области
Москалькова: Россия борется за возвращение 10 жителей Курской области - РИА Новости, 03.03.2026
Москалькова: Россия борется за возвращение 10 жителей Курской области
Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:18:00+03:00
2026-03-03T14:18:00+03:00
2026-03-03T23:25:00+03:00
россия
курская область
киев
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260301/svo-2077674539.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, киев, татьяна москалькова
Россия, Курская область, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова: Россия борется за возвращение 10 жителей Курской области
Москалькова: Россия пытается вернуть 10 жителей курской области без условий
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы боремся за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области
. Все они из Суджанского района
. И очень важно убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства", - сказала Москалькова
.
Уполномоченный отметила, что в Россию
в настоящий момент возвращено более 150 человек из числа курских жителей, которые из зоны боевых действий были перемещены на Украину
.
"Мы были уверены, что они свободно вернутся к себе домой, на родину, к своим родным и близким. Не тут-то было. Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали", - подчеркнула она.