Москалькова: Россия борется за возвращение 10 жителей Курской области

"Мы были уверены, что они свободно вернутся к себе домой, на родину, к своим родным и близким. Не тут-то было. Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали", - подчеркнула она.