14:18 03.03.2026 (обновлено: 23:25 03.03.2026)
Москалькова: Россия борется за возвращение 10 жителей Курской области
россия, курская область, киев, татьяна москалькова
Россия, Курская область, Киев, Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы боремся за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области. Все они из Суджанского района. И очень важно убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства", - сказала Москалькова.
Уполномоченный отметила, что в Россию в настоящий момент возвращено более 150 человек из числа курских жителей, которые из зоны боевых действий были перемещены на Украину.
"Мы были уверены, что они свободно вернутся к себе домой, на родину, к своим родным и близким. Не тут-то было. Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали", - подчеркнула она.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Москалькова рассказала о желании спасенных украинцев остаться в России
1 марта, 15:50
 
РоссияКурская областьКиевТатьяна Москалькова
 
 
Заголовок открываемого материала