Мошенники звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мошенники после вступления в силу в РФ правил выдачи ссуд с использованием биометрии звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Крупные микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта.

Первая схема - это звонок от "помощников". Мошенники звонят и говорят, что "с 1 марта без биометрии займы не дают", но они якобы знают "лазейку, как оформить все быстро", и просят перевести небольшую сумму (например, 500-1500 рублей) для "активации договора и гарантии".

Второй схемой является звонок якобы от службы безопасности "Госуслуг" или банка. "Мошенники пытаются оформить на вас заем, используя вашу биометрию! Нам нужно срочно заблокировать их доступ. Продиктуйте код из смс, который придет на ваш телефон, чтобы подтвердить, что это вы, и отозвать их заявку", - привели в пресс-службе пример уловки.

Целевой группой таких схем являются граждане, следящие за новостями о цифровизации, клиенты банков и онлайн-МФО. Сейчас схемы особенно актуальны, поскольку законодательные инициативы и обсуждения в СМИ создают информационный фон, которым пользуются аферисты, говорится в сообщении.

"Клиенты опасаются, что не смогут получить кредиты, или паникуют из-за угрозы оформления займов на их имя", - уточнили в пресс-службе.

В "Мошеловке" напомнили, что оформление и подтверждение данных в ЕБС происходит исключительно через "Госуслуги" или мобильные приложения банков и личные кабинеты в МФО, а не по телефону, при этом никакие "активации договоров" не оплачиваются переводами на карты физических лиц.