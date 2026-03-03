Рейтинг@Mail.ru
Мошенники звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем - РИА Новости, 03.03.2026
03:05 03.03.2026
Мошенники звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем
Мошенники звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем - РИА Новости, 03.03.2026
Мошенники звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем
Мошенники после вступления в силу в РФ правил выдачи ссуд с использованием биометрии звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем, рассказали РИА... РИА Новости, 03.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, общество, мошенники, мошенничество
Россия, Общество, мошенники, Мошенничество
Мошенники звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем

РИА Новости: мошенники начали звонить россиянам с предложением о микрозайме

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мошенники после вступления в силу в РФ правил выдачи ссуд с использованием биометрии звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Крупные микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта.
Первая схема - это звонок от "помощников". Мошенники звонят и говорят, что "с 1 марта без биометрии займы не дают", но они якобы знают "лазейку, как оформить все быстро", и просят перевести небольшую сумму (например, 500-1500 рублей) для "активации договора и гарантии".
Второй схемой является звонок якобы от службы безопасности "Госуслуг" или банка. "Мошенники пытаются оформить на вас заем, используя вашу биометрию! Нам нужно срочно заблокировать их доступ. Продиктуйте код из смс, который придет на ваш телефон, чтобы подтвердить, что это вы, и отозвать их заявку", - привели в пресс-службе пример уловки.
Целевой группой таких схем являются граждане, следящие за новостями о цифровизации, клиенты банков и онлайн-МФО. Сейчас схемы особенно актуальны, поскольку законодательные инициативы и обсуждения в СМИ создают информационный фон, которым пользуются аферисты, говорится в сообщении.
"Клиенты опасаются, что не смогут получить кредиты, или паникуют из-за угрозы оформления займов на их имя", - уточнили в пресс-службе.
В "Мошеловке" напомнили, что оформление и подтверждение данных в ЕБС происходит исключительно через "Госуслуги" или мобильные приложения банков и личные кабинеты в МФО, а не по телефону, при этом никакие "активации договоров" не оплачиваются переводами на карты физических лиц.
"Код из смс - это ключ к вашему аккаунту. Его нельзя называть никому, даже если звонящий представляется сотрудником спецслужб или Центробанка", - добавили там.
