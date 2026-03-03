Рейтинг@Mail.ru
17:08 03.03.2026 (обновлено: 18:44 03.03.2026)
ВККС объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакантной должности председателя Московского городского суда, сообщается на сайте коллегии.
"Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей <...> председателя Московского городского суда", — говорится в сообщении.
Последний день приема документов — 27 марта 2026 года, отмечается на сайте.
Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения ВККС.
Михаил Птицын занял пост председателя Мосгорсуда 24 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству, он может подать документы на второй срок.
