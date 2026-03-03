Экс-премьер Молдавии оценил курс Санду на евроинтеграцию

КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Курс президента Молдавии Майи Санду на евроинтеграцию за четыре года не привел к улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Третьего марта 2022 года Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Европейский союз, запустив процедуру ее рассмотрения в институтах ЕС

"Все, что мы наблюдаем сейчас - рост тарифов, проблемы в экономике, коррупцию во власти - это результат бездарного правления команды Санду. Да, ее саму в Брюсселе принимают с овациями, но внутри страны далеко не праздничная атмосфера. Это не парадокс. Потому что, когда руководитель страны делает все для того, чтобы понравиться иностранцам или иностранным интересам, а не собственной стране и собственным гражданам, вот так все и происходит", - заявил Филат

По его словам, демонстративная поддержка Санду со стороны западных столиц и европейские награды за "продвижение демократии" контрастируют с ситуацией внутри страны.

"Когда Санду награждают в Европе за продвижение демократии, когда в стране, где она руководит и у нее полнота власти, но только не о демократии можно говорить, а о свободе слова, о юстиции и так далее, это показывает двуличие", — отметил политик.

Филат подчеркнул, что за годы после подачи заявки на вступление в ЕС экономические показатели республики и уровень жизни граждан не соответствуют ожиданиям, с которыми власти связывали евроинтеграцию.

"Обещания об экономическом эффекте от шагов евроинтеграции не оправдались. Реальность оказалась совсем иной. Люди живут хуже, чем четыре года назад", — заявил Филат.