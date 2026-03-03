Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии оценил курс Санду на евроинтеграцию - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/moldaviya-2078313012.html
Экс-премьер Молдавии оценил курс Санду на евроинтеграцию
Экс-премьер Молдавии оценил курс Санду на евроинтеграцию - РИА Новости, 03.03.2026
Экс-премьер Молдавии оценил курс Санду на евроинтеграцию
Курс президента Молдавии Майи Санду на евроинтеграцию за четыре года не привел к улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости экс-премьер... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:25:00+03:00
2026-03-03T21:25:00+03:00
в мире
молдавия
европа
майя санду
владимир филат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20260302/moldaviya-2078049289.html
https://ria.ru/20260227/moldaviya-2077230507.html
молдавия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, майя санду, владимир филат, евросоюз
В мире, Молдавия, Европа, Майя Санду, Владимир Филат, Евросоюз
Экс-премьер Молдавии оценил курс Санду на евроинтеграцию

Филат: в Молдавии уровень жизни не вырос после подачи заявки в Евросоюз

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Курс президента Молдавии Майи Санду на евроинтеграцию за четыре года не привел к улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Третьего марта 2022 года Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Европейский союз, запустив процедуру ее рассмотрения в институтах ЕС.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии
2 марта, 23:59
"Все, что мы наблюдаем сейчас - рост тарифов, проблемы в экономике, коррупцию во власти - это результат бездарного правления команды Санду. Да, ее саму в Брюсселе принимают с овациями, но внутри страны далеко не праздничная атмосфера. Это не парадокс. Потому что, когда руководитель страны делает все для того, чтобы понравиться иностранцам или иностранным интересам, а не собственной стране и собственным гражданам, вот так все и происходит", - заявил Филат.
По его словам, демонстративная поддержка Санду со стороны западных столиц и европейские награды за "продвижение демократии" контрастируют с ситуацией внутри страны.
"Когда Санду награждают в Европе за продвижение демократии, когда в стране, где она руководит и у нее полнота власти, но только не о демократии можно говорить, а о свободе слова, о юстиции и так далее, это показывает двуличие", — отметил политик.
Филат подчеркнул, что за годы после подачи заявки на вступление в ЕС экономические показатели республики и уровень жизни граждан не соответствуют ожиданиям, с которыми власти связывали евроинтеграцию.
"Обещания об экономическом эффекте от шагов евроинтеграции не оправдались. Реальность оказалась совсем иной. Люди живут хуже, чем четыре года назад", — заявил Филат.
Согласно официальным данным, в 2022 году экономика Молдавии сократилась на 4,6% на фоне высокой инфляции, достигавшей около 30% из-за роста цен на энергоносители. В 2023–2024 годах рост ВВП оставался минимальным, а инфляция ускорялась на фоне корректировки тарифов на газ и электроэнергию.
Сотрудники полиции у здания парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным
27 февраля, 17:32
 
В миреМолдавияЕвропаМайя СандуВладимир ФилатЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала