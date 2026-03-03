https://ria.ru/20260303/mishustin-2078116936.html
Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем
Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем - РИА Новости, 03.03.2026
Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с 60-летием и выразил надежду на расширение отношений... РИА Новости, 03.03.2026
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с 60-летием и выразил надежду на расширение отношений республики с РФ при его поддержке, сообщила пресс-службы главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко
поздравил председателя правительства России
и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина
с 60-летием", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что Лукашенко пожелал Мишустину здоровья, счастья, неисчерпаемых сил для осуществления стратегических задач, достижения значимых результатов на ответственном посту.
"В Беларуси Вас высоко ценят как опытного государственного деятеля, целеустремленного и энергичного руководителя правительства Российской Федерации с твердыми жизненными принципами, способного успешно реализовывать смелые планы и внедрять новые решения… Убежден, что при дальнейшей Вашей поддержке сложившиеся добрососедские отношения между Беларусью и Россией продолжат расширяться на благо братских народов наших стран", - процитировали в пресс-службе поздравление белорусского президента.