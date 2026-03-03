Рейтинг@Mail.ru
10:37 03.03.2026 (обновлено: 10:46 03.03.2026)
Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с 60-летием и выразил надежду на расширение отношений... РИА Новости, 03.03.2026
россия, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с 60-летием и выразил надежду на расширение отношений республики с РФ при его поддержке, сообщила пресс-службы главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с 60-летием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лукашенко пожелал Мишустину здоровья, счастья, неисчерпаемых сил для осуществления стратегических задач, достижения значимых результатов на ответственном посту.
"В Беларуси Вас высоко ценят как опытного государственного деятеля, целеустремленного и энергичного руководителя правительства Российской Федерации с твердыми жизненными принципами, способного успешно реализовывать смелые планы и внедрять новые решения… Убежден, что при дальнейшей Вашей поддержке сложившиеся добрососедские отношения между Беларусью и Россией продолжат расширяться на благо братских народов наших стран", - процитировали в пресс-службе поздравление белорусского президента.
Из-за саботажа этого человека путь России на запад закрыт навсегда
Из-за саботажа этого человека путь России на запад закрыт навсегда
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоМихаил Мишустин
 
 
