Украина будет расширять возможности как центр терроризма, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 03.03.2026 (обновлено: 13:38 03.03.2026)
Украина будет расширять возможности как центр терроризма, заявил Мирошник
Украина будет расширять возможности как центр терроризма, заявил Мирошник

Родион Мирошник
© РИА Новости / Максим Блинов
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина уже стала и будет только расширять свои возможности как центр терроризма и бандитизма, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украина уже стала и будет только расширять свои возможности как центр терроризма и бандитизма, но пока европейцы такой "подарок" готовили для России, это их не волновало, но сейчас наступает прояснение, что вся эта банда головорезов, как только позволят обстоятельства, отправится "пощупать" за "мягкие места" сытую и пухлую Европу", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
Заголовок открываемого материала