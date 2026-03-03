Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине, заявил Мирошник

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, он хочет максимально сохранить свое положение военного диктатора, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.