Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 03.03.2026 (обновлено: 13:38 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/miroshnik-2078173504.html
Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине, заявил Мирошник
Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.03.2026
Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине, заявил Мирошник
Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, он хочет максимально сохранить свое положение военного диктатора, заявил РИА... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:30:00+03:00
2026-03-03T13:38:00+03:00
украина
владимир зеленский
родион мирошник
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20260303/khristoforu-2078097190.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, родион мирошник, россия
Украина, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Россия
Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине, заявил Мирошник

РИА Новости: Зеленский хочет сохранить свое положение военного диктатора

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, он хочет максимально сохранить свое положение военного диктатора, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский выступил с утверждением, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта.
"Зеленский не заинтересован в проведении никаких выборов. Он хочет максимально длительного сохранения своего положения военного диктатора. Ему ни к чему очередная проверка на прочность в виде выборов", - сказал Мирошник агентству.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На Западе раскрыли, какой приказ скоро получит Зеленский
Вчера, 09:26
 
УкраинаВладимир ЗеленскийРодион МирошникРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала