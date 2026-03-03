https://ria.ru/20260303/miroshnik-2078169462.html
Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ, заявил Мирошник
Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.03.2026
Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ, заявил Мирошник
Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:12:00+03:00
2026-03-03T13:12:00+03:00
2026-03-03T13:12:00+03:00
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20260302/miroshnik-2077814525.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ, заявил Мирошник
Мирошник: Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали от 150 до 180 дронов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах, добавил он.
"Всего за неделю жертвами варварских ударов ВФУ стали 53 человека, 3 из них погибли", - заключил посол.