Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ, заявил Мирошник

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали от 150 до 180 дронов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах, добавил он.