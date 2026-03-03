Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.03.2026
13:12 03.03.2026
Белгородская область чаще всего подвергалась атакам ВСУ, заявил Мирошник
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
белгородская область
Новости
ru-RU
белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали от 150 до 180 дронов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах, добавил он.
"Всего за неделю жертвами варварских ударов ВФУ стали 53 человека, 3 из них погибли", - заключил посол.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Мирошник назвал Украину государствоподобным образованием-содержанкой
2 марта, 10:46
 
Белгородская область Родион Мирошник Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
