За неделю от обстрелов ВСУ погибли 22 мирных жителя России

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Двадцать два мирных жителя России погибли от атак ВСУ за неделю с 23 февраля по 2 марта, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 22 человека", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.