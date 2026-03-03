https://ria.ru/20260303/miroshnik-2078081408.html
За неделю от обстрелов ВСУ погибли 22 мирных жителя России
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Двадцать два мирных жителя России погибли от атак ВСУ за неделю с 23 февраля по 2 марта, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 22 человека", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3352 боеприпасов, добавил посол.