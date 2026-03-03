Рейтинг@Mail.ru
Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:25 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/mintrans-2078194067.html
Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам
Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам - РИА Новости, 03.03.2026
Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам
Минтранс РФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвал авиакомпании оперативно информировать пассажиров и оказывать поддержку, сообщило министерство. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:25:00+03:00
2026-03-03T14:25:00+03:00
туризм
россия
ближний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078097463_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_d645b5040a3775bd365cc9d005b27a20.jpg
https://ria.ru/20260303/reysy-2078168569.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078097463_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1c33d9768219a2d2a381402de7f0d1eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Россия, Ближний Восток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам

Минтранс: авиакомпании должны оперативно оказывать помощь пассажирам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минтранс РФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвал авиакомпании оперативно информировать пассажиров и оказывать поддержку, сообщило министерство.
Оперативную обстановку по выполнению полетов оценили на совещании с перевозчиками, которое провел заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. К обсуждению подключились МИД и МЧС России, Росавиация.
"Обращаю внимание перевозчиков, что звонки в ваши колл-центры должны быть бесплатными, пассажиров необходимо оперативно информировать и оказывать им поддержку в полном объеме", – цитирует Минтранс РФ слова Потешкина.
Самолет Аэрофлота в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Минтранс попросил авиакомпании подготовить план вывозных рейсов до 7 марта
Вчера, 13:08
 
ТуризмРоссияБлижний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала