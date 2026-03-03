Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минтранс РФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвал авиакомпании оперативно информировать пассажиров и оказывать поддержку, сообщило министерство.

"Обращаю внимание перевозчиков, что звонки в ваши колл-центры должны быть бесплатными, пассажиров необходимо оперативно информировать и оказывать им поддержку в полном объеме", – цитирует Минтранс РФ слова Потешкина.