Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам
Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам
Минтранс РФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвал авиакомпании оперативно информировать пассажиров и оказывать поддержку, сообщило министерство. РИА Новости, 03.03.2026
Минтранс призвал авиакомпании оперативно оказывать поддержку пассажирам
