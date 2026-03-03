https://ria.ru/20260303/minnesota-2078213722.html
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США - РИА Новости, 03.03.2026
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США
Прокуратура округа Хеннепин в штате Миннесота начала расследование действий агентов миграционной службы США (ICE) и ее руководителя в ходе операции по выявлению РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:14:00+03:00
2026-03-03T15:14:00+03:00
2026-03-03T15:14:00+03:00
в мире
миннесота
миннеаполис
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073003973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0977c136c1ca2154a56fbd83ab304a8d.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072350449.html
https://ria.ru/20260130/amerika-2071077204.html
миннесота
миннеаполис
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073003973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_960d0df4ec62ac359db20950c4b1af10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннесота, миннеаполис, сша
В мире, Миннесота, Миннеаполис, США
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США
Прокуратура в Миннесоте начала расследовать действия агентов ICE в беспорядках
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура округа Хеннепин в штате Миннесота начала расследование действий агентов миграционной службы США (ICE) и ее руководителя в ходе операции по выявлению нелегальных мигрантов и последовавших беспорядков.
"Мы начали расследование 17 ситуаций или эпизодов, большинство которых вы, наверное, видело на видео, где федеральные правоохранительные ведомства могли действовать незаконным образом. Наша цель расследовать эти случаи совместно с местными правоохранителями", - заявила прокурор округа Мэри Мориарти в видеообращении в соцсети Х.
Одним из фигурантов расследования стал глава ICE Грег Борвино, который применил спецсредства в ходе разгона протестующих, сказала Мориарти.
В рамках расследования был запущен специальный сайт, через который очевидцы могут направить свои показания.
В городе Миннеаполис
, штат Миннесота
, в начале января рейды антимиграционной полиции (ICE) сопровождались протестами, агент ICE стрелял в женщину-водителя, которая отказалась остановиться и продолжила движение, хотя перед ней стояли правоохранители. Позже офицер приграничного патруля стрелял в вооруженного мужчину. И женщина, и мужчина скончались. Демократические власти штата настаивают на неправомочности действий федеральных агентов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию.