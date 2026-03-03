Рейтинг@Mail.ru
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/minnesota-2078213722.html
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США - РИА Новости, 03.03.2026
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США
Прокуратура округа Хеннепин в штате Миннесота начала расследование действий агентов миграционной службы США (ICE) и ее руководителя в ходе операции по выявлению РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:14:00+03:00
2026-03-03T15:14:00+03:00
в мире
миннесота
миннеаполис
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073003973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0977c136c1ca2154a56fbd83ab304a8d.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072350449.html
https://ria.ru/20260130/amerika-2071077204.html
миннесота
миннеаполис
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073003973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_960d0df4ec62ac359db20950c4b1af10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннесота, миннеаполис, сша
В мире, Миннесота, Миннеаполис, США
В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США

Прокуратура в Миннесоте начала расследовать действия агентов ICE в беспорядках

© REUTERS / Seth HeraldПротест в городе Сент-Пол в штате Миннесота
Протест в городе Сент-Пол в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Seth Herald
Протест в городе Сент-Пол в штате Миннесота
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура округа Хеннепин в штате Миннесота начала расследование действий агентов миграционной службы США (ICE) и ее руководителя в ходе операции по выявлению нелегальных мигрантов и последовавших беспорядков.
"Мы начали расследование 17 ситуаций или эпизодов, большинство которых вы, наверное, видело на видео, где федеральные правоохранительные ведомства могли действовать незаконным образом. Наша цель расследовать эти случаи совместно с местными правоохранителями", - заявила прокурор округа Мэри Мориарти в видеообращении в соцсети Х.
Агенты миграционной полиции ICE в Ричфилде, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США
5 февраля, 03:17
Одним из фигурантов расследования стал глава ICE Грег Борвино, который применил спецсредства в ходе разгона протестующих, сказала Мориарти.
В рамках расследования был запущен специальный сайт, через который очевидцы могут направить свои показания.
В городе Миннеаполис, штат Миннесота, в начале января рейды антимиграционной полиции (ICE) сопровождались протестами, агент ICE стрелял в женщину-водителя, которая отказалась остановиться и продолжила движение, хотя перед ней стояли правоохранители. Позже офицер приграничного патруля стрелял в вооруженного мужчину. И женщина, и мужчина скончались. Демократические власти штата настаивают на неправомочности действий федеральных агентов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Америка в итоге надорвалась: Россия сломала спину мировому слону
30 января, 08:00
 
В миреМиннесотаМиннеаполисСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала