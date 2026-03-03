В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура округа Хеннепин в штате Миннесота начала расследование действий агентов миграционной службы США (ICE) и ее руководителя в ходе операции по выявлению нелегальных мигрантов и последовавших беспорядков.

"Мы начали расследование 17 ситуаций или эпизодов, большинство которых вы, наверное, видело на видео, где федеральные правоохранительные ведомства могли действовать незаконным образом. Наша цель расследовать эти случаи совместно с местными правоохранителями", - заявила прокурор округа Мэри Мориарти в видеообращении в соцсети Х.

Одним из фигурантов расследования стал глава ICE Грег Борвино, который применил спецсредства в ходе разгона протестующих, сказала Мориарти.

В рамках расследования был запущен специальный сайт, через который очевидцы могут направить свои показания.