Опрос показал, какую песню россияне поют в караоке чаще всего

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Песня народного артиста РФ Стаса Михайлова "Все для тебя" стала самой популярной в караоке, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
"За последние шесть месяцев (с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года) самым востребованным треком, часто звучащим в караоке, стала песня Стаса Михайлова "Все для тебя", - говорится в сообщении.
Так, по данным исследования, второе место заняла композиция "Бухгалтер" группы "Комбинация", а третье - сингл "Батарейка" от коллектива "Жуки". Среди популярных в караоке треков оказались "Оружие" группы Pizza, "Босая" от дуэта "#2Маши", "Солнышко" от группы "Демо", а также "Седая ночь" в исполнении Юрия Шатунова, "Конь" - "Любэ", "Царица" - Anna Asti, "Вечно молодой" от "Смысловых галлюцинаций".
"По соотношению прослушанных песен из караоке-плейлиста на одного пользователя за прошедшие полгода в лидерах Республика Марий Эл. Серебро досталось Туве. Камчатский край расположился на третьем месте, обогнав Калининградскую область. В топ-5 вошла Новгородская область. Далее идут Вологодская и Мурманская области, а также Республика Хакасия. На девятой позиции Курская область, а за ней – Ульяновская область", - отмечают авторы исследования.
Кроме того, аналитики выяснили, что интерес к караоке-трекам вырастает почти на четверть в теплый сезон - с марта по август включительно относительно осенне-зимнего периода. Причем выбирают данные композиции в караоке чаще женщины (53%), чем мужчины (47%).