Опрос показал, какую песню россияне поют в караоке чаще всего

Кроме того, аналитики выяснили, что интерес к караоке-трекам вырастает почти на четверть в теплый сезон - с марта по август включительно относительно осенне-зимнего периода. Причем выбирают данные композиции в караоке чаще женщины (53%), чем мужчины (47%).