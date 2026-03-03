Рейтинг@Mail.ru
09:14 03.03.2026
Опрос показал, какую песню россияне поют в караоке чаще всего
общество
камчатский край
калининградская область
новгородская область
стас михайлов
юрий шатунов
любэ
общество, камчатский край, калининградская область, новгородская область, стас михайлов, юрий шатунов, любэ
Общество, Камчатский край, Калининградская область, Новгородская область, Стас Михайлов, Юрий Шатунов, Любэ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Песня народного артиста РФ Стаса Михайлова "Все для тебя" стала самой популярной в караоке, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
"За последние шесть месяцев (с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года) самым востребованным треком, часто звучащим в караоке, стала песня Стаса Михайлова "Все для тебя", - говорится в сообщении.
Так, по данным исследования, второе место заняла композиция "Бухгалтер" группы "Комбинация", а третье - сингл "Батарейка" от коллектива "Жуки". Среди популярных в караоке треков оказались "Оружие" группы Pizza, "Босая" от дуэта "#2Маши", "Солнышко" от группы "Демо", а также "Седая ночь" в исполнении Юрия Шатунова, "Конь" - "Любэ", "Царица" - Anna Asti, "Вечно молодой" от "Смысловых галлюцинаций".
"По соотношению прослушанных песен из караоке-плейлиста на одного пользователя за прошедшие полгода в лидерах Республика Марий Эл. Серебро досталось Туве. Камчатский край расположился на третьем месте, обогнав Калининградскую область. В топ-5 вошла Новгородская область. Далее идут Вологодская и Мурманская области, а также Республика Хакасия. На девятой позиции Курская область, а за ней – Ульяновская область", - отмечают авторы исследования.
Кроме того, аналитики выяснили, что интерес к караоке-трекам вырастает почти на четверть в теплый сезон - с марта по август включительно относительно осенне-зимнего периода. Причем выбирают данные композиции в караоке чаще женщины (53%), чем мужчины (47%).
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней "Все хорошо"
27 февраля, 23:09
 
