Экс-полицейских осудили за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-полицейские получили от пяти до 13 лет лишения свободы за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов и взяточничество, сообщили в СК РФ.
"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), подпунктами "а, в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)... Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от пяти до 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Следствие установило, что с февраля по июль 2022 года фигуранты организовали незаконное пребывание в России иностранцев и лиц без гражданства. Обвиняемые осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 2425 иностранцев по месту пребывания от имени различных юридических лиц, которые фактически по заявленным адресам не располагались. Обвиняемые получили взятку на общую сумму свыше шести миллионов рублей.
