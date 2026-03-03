Рейтинг@Mail.ru
Экс-полицейских осудили за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов
21:55 03.03.2026
Экс-полицейских осудили за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов
Экс-полицейских осудили за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов - РИА Новости, 03.03.2026
Экс-полицейских осудили за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов
Экс-полицейские получили от пяти до 13 лет лишения свободы за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов и взяточничество, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-полицейских осудили за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов

СК: экс-полицейские получили от 5 до 13 лет колонии за легализацию мигрантов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-полицейские получили от пяти до 13 лет лишения свободы за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов и взяточничество, сообщили в СК РФ.
"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), подпунктами "а, в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)... Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от пяти до 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Следствие установило, что с февраля по июль 2022 года фигуранты организовали незаконное пребывание в России иностранцев и лиц без гражданства. Обвиняемые осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 2425 иностранцев по месту пребывания от имени различных юридических лиц, которые фактически по заявленным адресам не располагались. Обвиняемые получили взятку на общую сумму свыше шести миллионов рублей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
