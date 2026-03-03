Экс-полицейских осудили за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-полицейские получили от пяти до 13 лет лишения свободы за легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов и взяточничество, сообщили в СК РФ.

Следствие установило, что с февраля по июль 2022 года фигуранты организовали незаконное пребывание в России иностранцев и лиц без гражданства. Обвиняемые осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 2425 иностранцев по месту пребывания от имени различных юридических лиц, которые фактически по заявленным адресам не располагались. Обвиняемые получили взятку на общую сумму свыше шести миллионов рублей.