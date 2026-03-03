https://ria.ru/20260303/mid-2078298086.html
Лавров и Аракчи призвали обеспечить безопасность мирного населения региона
Лавров и Аракчи призвали обеспечить безопасность мирного населения региона
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи назвали приоритетными меры по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
россия
сергей лавров
аббас аракчи
Лавров и Аракчи призвали обеспечить безопасность мирного населения региона
МИД: Лавров и Аракчи призвали обеспечить безопасность мирного населения региона