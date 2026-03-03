Рейтинг@Mail.ru
19:56 03.03.2026
Лавров и Аракчи призвали обеспечить безопасность мирного населения региона
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи назвали приоритетными меры по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, россия, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров и Аракчи призвали обеспечить безопасность мирного населения региона

МИД: Лавров и Аракчи призвали обеспечить безопасность мирного населения региона

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи назвали приоритетными меры по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона, сообщили в МИД РФ.
"Была также акцентирована приоритетность принятия мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона", - говорится в сообщении ведомства по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран.
