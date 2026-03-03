https://ria.ru/20260303/mid-2078293263.html
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива - РИА Новости, 03.03.2026
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива
МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:26:00+03:00
2026-03-03T19:26:00+03:00
2026-03-03T19:33:00+03:00
россия
оаэ
кувейт
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260303/pentagon-2078293530.html
россия
оаэ
кувейт
персидский залив
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, кувейт, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана, катар
Россия, ОАЭ, Кувейт, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана, Катар
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива
МИД порекомендовал не посещаться ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию