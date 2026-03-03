Рейтинг@Mail.ru
19:26 03.03.2026 (обновлено: 19:33 03.03.2026)
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию в туристических целях до прекращения активных боевых действий, сообщает российское дипведомство.
"С учетом частичного открытия воздушного пространства указанных стран (Персидского залива - ред.) для осуществления российскими и зарубежными авиакомпаниями вывозных рейсов по скорейшему возвращению туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах, настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию в туристических целях – до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах", - говорится в сообщении.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Замглавы Пентагона не смог назвать ракетную программу Ирана угрозой США
Вчера, 19:27
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
