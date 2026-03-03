МИД порекомендовал воздержаться от поездок в страны Персидского залива

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию в туристических целях до прекращения активных боевых действий, сообщает российское дипведомство.