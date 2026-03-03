https://ria.ru/20260303/mid-2078278236.html
МИД рассказал о проработке планов визита Лаврова в Китай
МИД рассказал о проработке планов визита Лаврова в Китай - РИА Новости, 03.03.2026
МИД рассказал о проработке планов визита Лаврова в Китай
Планы визита в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова имеются и прорабатываются, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Алимов. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:36:00+03:00
2026-03-03T18:36:00+03:00
2026-03-03T18:41:00+03:00
китай
россия
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260303/lavrov-2078175738.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сергей лавров, оон
Китай, Россия, Сергей Лавров, ООН
МИД рассказал о проработке планов визита Лаврова в Китай
МИД: планы визита Лаврова в Китай прорабатываются