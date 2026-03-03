МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия и Оман готовы содействовать поиску мирных развязок на базе норм международного права, сообщили в МИД РФ.
Россия и Оман готовы искать мирные развязки в рамках права, заявил МИД
Россия и Оман готовы искать мирные развязки в рамках права, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2026
Россия и Оман готовы искать мирные развязки в рамках права, заявил МИД
Россия и Оман готовы содействовать поиску мирных развязок на базе норм международного права, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
россия
оман
оон
россия
оман
2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото