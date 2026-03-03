Западники берут СБ ООН в заложники ради своих интересов, заявили в МИД

"В настоящее время нередко приходится слышать, будто совет парализован. Я бы, конечно, не согласился с этим. Вернее, я решительно с этим не согласен. По-прежнему удается нащупать взаимоприемлемые условия, однако по многим чувствительным сюжетам разделительные линии углубились, и разумные компромиссы не очень-то и рассматриваются, поскольку западники, которые привыкли действовать в неоколониальной парадигме, раз за разом берут совет в какой-то степени в заложники, пытаясь поставить его на службу своим интересам", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".