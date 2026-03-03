Рейтинг@Mail.ru
Западники берут СБ ООН в заложники ради своих интересов, заявили в МИД
17:22 03.03.2026
Западники берут СБ ООН в заложники ради своих интересов, заявили в МИД
в мире
россия
оон
совет безопасности оон
россия
в мире, россия, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФлаг ООН на автомобиле
Флаг ООН на автомобиле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Работа Совета безопасности ООН не парализована, но западники раз за разом "берут его в заложники" для продвижения своих интересов, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"В настоящее время нередко приходится слышать, будто совет парализован. Я бы, конечно, не согласился с этим. Вернее, я решительно с этим не согласен. По-прежнему удается нащупать взаимоприемлемые условия, однако по многим чувствительным сюжетам разделительные линии углубились, и разумные компромиссы не очень-то и рассматриваются, поскольку западники, которые привыкли действовать в неоколониальной парадигме, раз за разом берут совет в какой-то степени в заложники, пытаясь поставить его на службу своим интересам", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как отметил Алимов, от этого страдает авторитет как СБ ООН, так и всей всемирной организации.
Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Вчера, 16:33
 
В миреРоссияООНСовет Безопасности ООН
 
 
