Россия изучает деятельность Совета мира по Газе, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2026
16:15 03.03.2026 (обновлено: 16:25 03.03.2026)
Россия изучает деятельность Совета мира по Газе, заявил МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия рассматривает вопрос деятельности инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по сектору Газа, проводит по этой теме консультации с ближайшими партнерами, сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Рассматриваем вопрос деятельности "Совета мира", не вопрос вступления, консультируемся с нашими ближайшими партнерами, как и в самом начале. Следим за оценками, реакцией тех, кто присоединился, не присоединился", - сказал он в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе
19 февраля, 18:33
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала