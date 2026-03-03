https://ria.ru/20260303/mid-2078229531.html
Россия изучает деятельность Совета мира по Газе, заявил МИД
2026-03-03T16:15:00+03:00
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия рассматривает вопрос деятельности инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по сектору Газа, проводит по этой теме консультации с ближайшими партнерами, сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Рассматриваем вопрос деятельности "Совета мира", не вопрос вступления, консультируемся с нашими ближайшими партнерами, как и в самом начале. Следим за оценками, реакцией тех, кто присоединился, не присоединился", - сказал он в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".