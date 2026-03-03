https://ria.ru/20260303/mid-2078217909.html
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2026
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД
Генеральная ассамблея ООН пока что не порождает ничего толкового по украинскому сюжету, не считая антироссийских политически однобоких документов, рассказал... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:32:00+03:00
2026-03-03T15:32:00+03:00
2026-03-03T15:57:00+03:00
россия
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260303/mid-2078215157.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД
Алимов: Генассамблея ООН ничего толкового по Украине пока не инициирует