Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД
15:32 03.03.2026 (обновлено: 15:57 03.03.2026)
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2026
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД
Генеральная ассамблея ООН пока что не порождает ничего толкового по украинскому сюжету, не считая антироссийских политически однобоких документов, рассказал... РИА Новости, 03.03.2026
россия
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
россия
россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Генассамблея ООН ничего толкового по Украине не инициирует, заявил МИД

Алимов: Генассамблея ООН ничего толкового по Украине пока не инициирует

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН пока что не порождает ничего толкового по украинскому сюжету, не считая антироссийских политически однобоких документов, рассказал замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Генассамблея пока ничего толкового по украинскому сюжету, к сожалению, не порождает. Политически однобокие антироссийские документы, которые продавливаются в том числе путем махинаций и шантажа в отношении стран Генассамблеи с Глобального Юга, они не в счет", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД
