В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2026
15:21 03.03.2026 (обновлено: 15:56 03.03.2026)
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2026
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД
Партнеры РФ в ООН осторожничают и боятся называть вещи своими именами в ситуации вокруг Ирана, но Россия это делает, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:21:00+03:00
2026-03-03T15:56:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД

МИД: партнеры РФ в ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Партнеры РФ в ООН осторожничают и боятся называть вещи своими именами в ситуации вокруг Ирана, но Россия это делает, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Наши партнеры почему-то не умеют, боятся, не хотят, осторожничают называть вещи своими именами. Мы это делаем", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
МИД рассказал, от чего зависит роль СБ ООН в налаживании ситуации с Ираном
