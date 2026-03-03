https://ria.ru/20260303/mid-2078215157.html
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД
Партнеры РФ в ООН осторожничают и боятся называть вещи своими именами в ситуации вокруг Ирана, но Россия это делает, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:21:00+03:00
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД
