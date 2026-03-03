Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
13:25 03.03.2026 (обновлено: 13:26 03.03.2026)
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке
Войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если "агрессора" остановят, Совбез ООН должен предпринять действия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке

МИД Ирана: прекратить войну на Ближнем Востоке можно, если "агрессора" остановят

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если "агрессора" остановят, Совбез ООН должен предпринять действия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Путь к прекращению войны заключается в том, что они должны остановить агрессора. У Совета Безопасности (ООН) есть обязательство, если он захочет, то может это сделать", - сказал Багаи в ходе брифинга, его слова приводит агентство Fars.
Он заявил, что мировое сообщество должно принять соответствующее решение "перед тем, как война распространится на другие места", и принудить стороны, "осуществившие агрессию", к ее прекращению.
В миреИранООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
