МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке
Войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если "агрессора" остановят, Совбез ООН должен предпринять действия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять меры по ситуации на Ближнем Востоке
МИД Ирана: прекратить войну на Ближнем Востоке можно, если "агрессора" остановят