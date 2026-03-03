Рейтинг@Mail.ru
11:12 03.03.2026
МИД заявил о настрое Венесуэлы на сотрудничество с Россией
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
КАРАКАС, 3 мар - РИА Новости. Россия ощущает настрой властей и народа Венесуэлы на развитие сотрудничества с Москвой, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин по итогам своей поездки в Каракас.
“И что особенно важно — мы ощущаем настрой народа и властей Венесуэлы на развитие будущего сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Мы, со своей стороны, готовы к этому в тех сферах и в той мере, в какой к этому готовы сами венесуэльцы”, - сказал Щетинин.
Он подчеркнул твердость российской позиции в этом вопросе.
“Именно такая задача стоит перед нами, и мы будем её выполнять, опираясь на традиции отношений, заложенные нашими президентами, команданте Чавесом. Наша позиция твёрдая и непоколебимая. Скажем так: мы будем развивать нашу дружбу между Россией и Венесуэлой”, - подчеркнул Щетинин.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Власти США заявили, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
В феврале посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил в интервью РИА Новости, что энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США. По его словам, Москва и Каракас находятся в тесном контакте "для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации".
