https://ria.ru/20260303/mid-2078127894.html
МИД заявил о настрое Венесуэлы на сотрудничество с Россией
МИД заявил о настрое Венесуэлы на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.03.2026
МИД заявил о настрое Венесуэлы на сотрудничество с Россией
Россия ощущает настрой властей и народа Венесуэлы на развитие сотрудничества с Москвой, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:12:00+03:00
2026-03-03T11:12:00+03:00
2026-03-03T11:12:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
сша
александр щетинин
николас мадуро
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260224/venesuela-2076496408.html
https://ria.ru/20260302/katar-2078045102.html
россия
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, сша, александр щетинин, николас мадуро, силия флорес
В мире, Россия, Венесуэла, США, Александр Щетинин, Николас Мадуро, Силия Флорес
МИД заявил о настрое Венесуэлы на сотрудничество с Россией
РИА Новости: РФ чувствует настрой народа Венесуэлы на сотрудничество с Москвой
КАРАКАС, 3 мар - РИА Новости. Россия ощущает настрой властей и народа Венесуэлы на развитие сотрудничества с Москвой, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин по итогам своей поездки в Каракас.
“И что особенно важно — мы ощущаем настрой народа и властей Венесуэлы
на развитие будущего сотрудничества между Россией
и Венесуэлой. Мы, со своей стороны, готовы к этому в тех сферах и в той мере, в какой к этому готовы сами венесуэльцы”, - сказал Щетинин
.
Он подчеркнул твердость российской позиции в этом вопросе.
“Именно такая задача стоит перед нами, и мы будем её выполнять, опираясь на традиции отношений, заложенные нашими президентами, команданте Чавесом. Наша позиция твёрдая и непоколебимая. Скажем так: мы будем развивать нашу дружбу между Россией и Венесуэлой”, - подчеркнул Щетинин.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Власти США заявили, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
В феврале посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил в интервью РИА Новости, что энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США. По его словам, Москва
и Каракас
находятся в тесном контакте "для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации".