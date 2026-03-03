МИД заявил о настрое Венесуэлы на сотрудничество с Россией

КАРАКАС, 3 мар - РИА Новости. Россия ощущает настрой властей и народа Венесуэлы на развитие сотрудничества с Москвой, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин по итогам своей поездки в Каракас.

“Именно такая задача стоит перед нами, и мы будем её выполнять, опираясь на традиции отношений, заложенные нашими президентами, команданте Чавесом. Наша позиция твёрдая и непоколебимая. Скажем так: мы будем развивать нашу дружбу между Россией и Венесуэлой”, - подчеркнул Щетинин.