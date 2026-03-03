Представитель МИД обсудил с Венесуэлой вопросы сотрудничества

КАРАКАС, 3 мар - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил РИА Новости, что в ходе своей поездки в Каракас обсудил обновление повестки и определение сфер взаимного интереса в новых условиях.