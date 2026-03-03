Рейтинг@Mail.ru
03.03.2026
09:43 03.03.2026
Представитель МИД обсудил с Венесуэлой вопросы сотрудничества
Представитель МИД обсудил с Венесуэлой вопросы сотрудничества - РИА Новости, 03.03.2026
Представитель МИД обсудил с Венесуэлой вопросы сотрудничества
Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил РИА Новости, что в ходе своей поездки в Каракас обсудил обновление повестки и... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
россия
сша
каракас
николас мадуро
александр щетинин
силия флорес
россия
сша
каракас
в мире, россия, сша, каракас, николас мадуро, александр щетинин, силия флорес
В мире, Россия, США, Каракас, Николас Мадуро, Александр Щетинин, Силия Флорес
Представитель МИД обсудил с Венесуэлой вопросы сотрудничества

Щетинин обсудил в Каракасе определение сфер взаимного интереса

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 3 мар - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил РИА Новости, что в ходе своей поездки в Каракас обсудил обновление повестки и определение сфер взаимного интереса в новых условиях.
“У нас уже была встреча в МИД, впереди ещё ряд встреч, в ходе которых мы обсуждаем различные аспекты нашего сотрудничества, будущего взаимодействия, обновление повестки, определение сфер взаимного интереса в новых условиях, с которыми сталкивается братская Боливарианская Республика Венесуэла”, - сказал Щетинин.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Власти США заявили, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
В феврале посол РФ в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил в интервью РИА Новости, что энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США. По его словам, Москва и Каракас находятся в тесном контакте "для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД: в кризисе между США и Венесуэлой взяла вверх неприязнь
В миреРоссияСШАКаракасНиколас МадуроАлександр ЩетининСилия Флорес
 
 
