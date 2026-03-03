Представитель МИД обсудил с Венесуэлой вопросы сотрудничества

КАРАКАС, 3 мар - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил РИА Новости, что в ходе своей поездки в Каракас обсудил обновление повестки и определение сфер взаимного интереса в новых условиях.
“У нас уже была встреча в МИД, впереди ещё ряд встреч, в ходе которых мы обсуждаем различные аспекты нашего сотрудничества, будущего взаимодействия, обновление повестки, определение сфер взаимного интереса в новых условиях, с которыми сталкивается братская Боливарианская Республика Венесуэла”, - сказал Щетинин.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Власти США заявили, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
В феврале посол РФ в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил в интервью РИА Новости, что энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США. По его словам, Москва и Каракас находятся в тесном контакте "для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации".
