Рейтинг@Mail.ru
Отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается, заявил Мерц - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/merts-2078327726.html
Отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается, заявил Мерц
Отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается, заявил Мерц - РИА Новости, 03.03.2026
Отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается, заявил Мерц
Отправка немецких военнослужащих на Украину на данный момент не является предметом для обсуждения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:59:00+03:00
2026-03-03T23:59:00+03:00
в мире
украина
германия
вашингтон (штат)
дональд трамп
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223106_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_09c760c268836bf6b95bd1c087aaad9e.jpg
https://ria.ru/20260303/merts-2078326581.html
украина
германия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_626db0f40808515682993a566299e220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, вашингтон (штат), дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Украина, Германия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается, заявил Мерц

Мерц: отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Отправка немецких военнослужащих на Украину на данный момент не является предметом для обсуждения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Я упомянул о возможной военной поддержке (Украины - ред.). Это была очень теоретическая дискуссия… Я сказал, что наш основной закон разрешает нам проводить военные операции только в целях обороны страны и обороны альянса, а в остальных случаях – только в рамках систем коллективной безопасности. А для этого требуется решение немецкого бундестага. И это сейчас вообще не обсуждается", - сказал Мерц по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
Трансляцию вел канал Phoenix.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЕС не готов принять соглашение по Украине без его согласия, заявил Мерц
Вчера, 23:48
 
В миреУкраинаГерманияВашингтон (штат)Дональд ТрампФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала