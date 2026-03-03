https://ria.ru/20260303/merts-2078327726.html
Отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается, заявил Мерц
Отправка немецких военнослужащих на Украину на данный момент не является предметом для обсуждения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 03.03.2026
