ЕС не готов принять соглашение по Украине без его согласия, заявил Мерц
23:48 03.03.2026
ЕС не готов принять соглашение по Украине без его согласия, заявил Мерц
Европейцы не будут готовы принять соглашение по Украине без их участия, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 03.03.2026
украина, мирный план сша по украине, в мире, москва, германия, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз
Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Москва, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Европейцы не будут готовы принять соглашение по Украине без их участия, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.
Канцлер отметил, что при обсуждении украинского конфликта в ходе сегодняшних переговорах с Трампом он высказался за усиление давления на Москву.
"Мы хотим прийти к решениям, но к таким решениям, которые включают европейцев. Мы не готовы принимать соглашение, которое будет заключено через наши головы", - сказал Мерц журналистам по итогам переговоров в Белом доме. Трансляцию общения с прессой вел немецкий телеканал Phoenix.
По мнению Мерца, российская сторона будет готова идти на уступки, только если Вашингтон усилит давление на Москву.
"Кроме того, я высказался за расширение переговоров между Соединёнными Штатами, Украиной и Россией с участием европейцев", - добавил Мерц.
Украина Мирный план США по Украине В мире Москва Германия Дональд Трамп Фридрих Мерц Евросоюз
 
 
