ЕС не готов принять соглашение по Украине без его согласия, заявил Мерц
ЕС не готов принять соглашение по Украине без его согласия, заявил Мерц - РИА Новости, 03.03.2026
ЕС не готов принять соглашение по Украине без его согласия, заявил Мерц
Европейцы не будут готовы принять соглашение по Украине без их участия, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:48:00+03:00
2026-03-03T23:48:00+03:00
2026-03-03T23:57:00+03:00
украина
мирный план сша по украине
в мире
москва
германия
дональд трамп
фридрих мерц
евросоюз
