Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономике, заявил Мерц - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/merts-2078304012.html
Конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономике, заявил Мерц
Конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономике, заявил Мерц - РИА Новости, 03.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономике, заявил Мерц
Конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономикам стран, он должен закончиться как можно скорее, заявил во вторник канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:21:00+03:00
2026-03-03T20:21:00+03:00
в мире
ближний восток
германия
сша
дональд трамп
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070940077_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_1bb1f66d23882e723915d3c9b92af2ce.jpg
https://ria.ru/20260303/merts-2078298917.html
ближний восток
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070940077_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_938c17385efa864b040b7d92dad94a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, германия, сша, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Ближний Восток, Германия, США, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономике, заявил Мерц

Мерц: конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономике, он должен закончиться

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб экономикам стран, он должен закончиться как можно скорее, заявил во вторник канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"Это, конечно, наносит ущерб нашим экономикам. Это касается цен на нефть и газ. Именно поэтому мы все надеемся, что эта война закончится как можно скорее", - сказал Мерц на встрече в Белом доме, комментируя события на Ближнем Востоке.
Трансляцию его общения с Трампом в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Конфликт на Украине должен закончится как можно скорее, заявил Мерц
Вчера, 20:01
 
В миреБлижний ВостокГерманияСШАДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала