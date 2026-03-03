Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине должен закончится как можно скорее, заявил Мерц
20:01 03.03.2026 (обновлено: 23:23 03.03.2026)
Конфликт на Украине должен закончится как можно скорее, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее. РИА Новости, 03.03.2026
Конфликт на Украине должен закончится как можно скорее, заявил Мерц

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее.
"И нам нужно поговорить об Украине. В этом мире слишком много злодеев, слишком много плохих парней. И мы должны поговорить об этом, потому что все мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию и свои интересы в области безопасности", - сказал он.
Трансляцию общения в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix.
