Конфликт на Украине должен закончится как можно скорее, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее. РИА Новости, 03.03.2026
