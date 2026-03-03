Рейтинг@Mail.ru
У жителя Абхазии изъяли тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 03.03.2026 (обновлено: 18:06 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/mayning-2078268435.html
У жителя Абхазии изъяли тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты
У жителя Абхазии изъяли тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты - РИА Новости, 03.03.2026
У жителя Абхазии изъяли тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты
Тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты изъяли у жителя Абхазии во вторник, сообщил абхазский государственный таможенный комитет (ГТК). РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:00:00+03:00
2026-03-03T18:06:00+03:00
абхазия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078269685_0:183:1369:953_1920x0_80_0_0_5b3af27c97e1009b85cea3fe667098e6.jpg
https://ria.ru/20260303/sud-2078220222.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078269685_98:0:1369:953_1920x0_80_0_0_1a42ab77b4d6d8f1b179bbef8abbcac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, происшествия
Абхазия, Происшествия
У жителя Абхазии изъяли тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты

ГТК: у жителя Абхазии изъяли 30 аппаратов для майнинга криптовалюты

© Фото : Государственный таможенный комитет Республики АбхазияАппараты для майнинга криптовалюты, изъятые у жителя Абхазии
Аппараты для майнинга криптовалюты, изъятые у жителя Абхазии - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Государственный таможенный комитет Республики Абхазия
Аппараты для майнинга криптовалюты, изъятые у жителя Абхазии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты изъяли у жителя Абхазии во вторник, сообщил абхазский государственный таможенный комитет (ГТК).
По данным комитета, сотрудники управления по борьбе с контрабандой провели осмотр транспортного средства Honda Stepwgn на автостоянке железнодорожного вокзала Цандрыпш.
"В ходе досмотра данного транспортного средства были обнаружены и изъяты аппараты для добычи криптовалюты Whatsminer M30S+ в количестве 30 единиц, запрещенные к ввозу на территорию Абхазии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГТК.
Правительство Абхазии регулярно продлевает запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют, в последний раз — до конца 2026 года.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики
Вчера, 15:40
 
АбхазияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала