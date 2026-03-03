https://ria.ru/20260303/mayning-2078268435.html
У жителя Абхазии изъяли тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты
Тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты изъяли у жителя Абхазии во вторник, сообщил абхазский государственный таможенный комитет (ГТК). РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тридцать аппаратов для майнинга криптовалюты изъяли у жителя Абхазии во вторник, сообщил абхазский государственный таможенный комитет (ГТК).
По данным комитета, сотрудники управления по борьбе с контрабандой провели осмотр транспортного средства Honda Stepwgn на автостоянке железнодорожного вокзала Цандрыпш.
"В ходе досмотра данного транспортного средства были обнаружены и изъяты аппараты для добычи криптовалюты Whatsminer M30S+ в количестве 30 единиц, запрещенные к ввозу на территорию Абхазии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГТК.
Правительство Абхазии
регулярно продлевает запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют, в последний раз — до конца 2026 года.