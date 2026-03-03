Рейтинг@Mail.ru
Эксперты по кибербезопасности Max опровергли наличие вируса в мессенджере - РИА Новости, 03.03.2026
16:03 03.03.2026
Эксперты по кибербезопасности Max опровергли наличие вируса в мессенджере
Эксперты по кибербезопасности Max опровергли наличие вируса в мессенджере
Специалисты центра безопасности национальной платформы Max опровергли информацию о распространении Android-вируса в мессенджере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:03:00+03:00
2026-03-03T16:03:00+03:00
технологии, общество, мессенджер max
Технологии, Общество, Мессенджер Max
Эксперты по кибербезопасности Max опровергли наличие вируса в мессенджере

Эксперты по безопасности Max опровергли распространение вируса в мессенджере

© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты центра безопасности национальной платформы Max опровергли информацию о распространении Android-вируса в мессенджере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Max.
"Информация о распространении вируса в Max не соответствует действительности. Специалисты центра безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное ПО", - сообщили в компании.
Там добавили, что все данные пользователей надежно защищены.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Индонезии проявили интерес к подключению к мессенджеру Max
28 февраля, 06:46
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
