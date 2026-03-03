Рейтинг@Mail.ru
Депутат Чаплин рассказал о системе маркировки моторных масел с 1 апреля - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/maslo-2078294278.html
Депутат Чаплин рассказал о системе маркировки моторных масел с 1 апреля
Депутат Чаплин рассказал о системе маркировки моторных масел с 1 апреля - РИА Новости, 03.03.2026
Депутат Чаплин рассказал о системе маркировки моторных масел с 1 апреля
Обязательная маркировка моторных масел при продаже в розницу, которая начнет действовать в России с 1 апреля 2026 года, позволит отслеживать путь каждого... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:33:00+03:00
2026-03-03T19:33:00+03:00
общество
россия
никита чаплин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/84/1506118444_0:189:3400:2102_1920x0_80_0_0_abe1affaddbc31bf4a15e181ceb531ce.jpg
https://ria.ru/20260303/avto-2078123024.html
https://ria.ru/20251216/sostav-2062438252.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/84/1506118444_379:0:3400:2266_1920x0_80_0_0_02c7fa3ece7fa8f20b0e6bd458ba0648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, никита чаплин
Общество, Россия, Никита Чаплин
Депутат Чаплин рассказал о системе маркировки моторных масел с 1 апреля

Депутат Чаплин: маркировка моторных масел поможет избежать контрафакта

© Fotolia / Sergey RyzhovМужчина выбирает масло для двигателя
Мужчина выбирает масло для двигателя - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Fotolia / Sergey Ryzhov
Мужчина выбирает масло для двигателя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обязательная маркировка моторных масел при продаже в розницу, которая начнет действовать в России с 1 апреля 2026 года, позволит отслеживать путь каждого смазочного материала и специальных автожидкостей от производителя до потребителя, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"С 1 апреля начинается обязательная передача данных в систему "Честный знак" по маркированным смазочным материалам и специальным автомобильным жидкостям. Теперь каждый литр моторного масла, тормозной жидкости или антифриза, поступивший в продажу, будет отслеживаться государством на всем пути от производителя до конечного потребителя", - сказал Чаплин интернет-изданию NEWS.ru.
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Подсчитано, во сколько россиянам обойдется содержание автомобиля
Вчера, 10:59
Он также отметил, что распространение маркировки на автомобильные масла и спецжидкости вызвано острой проблемой контрафакта на этом рынке. Использование некачественных масел и жидкостей напрямую влияет на безопасность дорожного движения и срок службы автомобилей.
По словам депутата, для защиты своих прав водители смогут проверять покупки через мобильное приложение "Честный знак". Отсканировав код на канистре, можно будет убедиться, что масло произведено легально, сертифицировано и введено в оборот официально.
"Ответственность за нарушение правил маркировки уже действует: за оборот немаркированной продукции предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а также конфискация товара", - уточнил Чаплин.
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россияне смогут узнать состав продукта через "Честный знак"
16 декабря 2025, 17:08
 
ОбществоРоссияНикита Чаплин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала