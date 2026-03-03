Депутат Чаплин рассказал о системе маркировки моторных масел с 1 апреля

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обязательная маркировка моторных масел при продаже в розницу, которая начнет действовать в России с 1 апреля 2026 года, позволит отслеживать путь каждого смазочного материала и специальных автожидкостей от производителя до потребителя, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"С 1 апреля начинается обязательная передача данных в систему "Честный знак" по маркированным смазочным материалам и специальным автомобильным жидкостям. Теперь каждый литр моторного масла, тормозной жидкости или антифриза, поступивший в продажу, будет отслеживаться государством на всем пути от производителя до конечного потребителя", - сказал Чаплин интернет-изданию NEWS.ru

Он также отметил, что распространение маркировки на автомобильные масла и спецжидкости вызвано острой проблемой контрафакта на этом рынке. Использование некачественных масел и жидкостей напрямую влияет на безопасность дорожного движения и срок службы автомобилей.

По словам депутата, для защиты своих прав водители смогут проверять покупки через мобильное приложение "Честный знак". Отсканировав код на канистре, можно будет убедиться, что масло произведено легально, сертифицировано и введено в оборот официально.