Макрон возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на Иран

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке, возложил ответственность за нее на Иран.
"В первую очередь за сложившуюся ситуацию несет ответственность Исламская республика Иран. Это она разрабатывала опасную ядерную программу... Это она вооружала и финансировала террористические группировки в соседних государствах", - заявил Макрон в обращении в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.