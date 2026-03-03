Рейтинг@Mail.ru
Макрон возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/makron-2078323644.html
Макрон возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на Иран
Макрон возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Макрон возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на Иран
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке, возложил ответственность за нее на Иран. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:14:00+03:00
2026-03-03T23:14:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa68f36c5ad4252c93306982280850a9.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
https://ria.ru/20260303/frantsiya-2078318233.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dccceae1bdbfb65f26e3f11b70fedce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на Иран

Макрон возложил на Иран ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке, возложил ответственность за нее на Иран.
"В первую очередь за сложившуюся ситуацию несет ответственность Исламская республика Иран. Это она разрабатывала опасную ядерную программу... Это она вооружала и финансировала террористические группировки в соседних государствах", - заявил Макрон в обращении в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Вчера, 22:19
При этом Макрон добавил, что Франция не может одобрить боевые действия США и Израиля против Ирана, так как считает их нарушением международного права.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция разместила истребители в странах Ближнего Востока, заявил Макрон
Вчера, 22:18
 
В миреИранБлижний ВостокСШАЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала