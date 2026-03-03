https://ria.ru/20260303/makron-2078322123.html
Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон
Франция имеет оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, окажет союзникам поддержку в свете эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 04.03.2026
