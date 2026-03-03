Рейтинг@Mail.ru
Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон
22:58 03.03.2026 (обновлено: 00:18 04.03.2026)
Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон
Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон - РИА Новости, 04.03.2026
Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон
Франция имеет оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, окажет союзникам поддержку в свете эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-03T22:58:00+03:00
2026-03-04T00:18:00+03:00
в мире
франция
иран
ближний восток
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
франция
иран
ближний восток
в мире, франция, иран, ближний восток, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Иран, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция окажет поддержку союзникам на Ближнем Востоке, заявил Макрон

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Франция имеет оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, окажет союзникам поддержку в свете эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Франции есть оборонные договоры с Катаром, Кувейтом и ОАЭ - два последних государства в особенности стали целью (Ирана - ред.), и мы должны отказать им поддержку", - заявил Макрон в обращении в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Французский лидер добавил, что Франция с первых часов конфликта помогала ближневосточным союзникам сбивать БПЛА, запускаемые Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. По данным иранского агентства Mehr, ударам Ирана в ходе конфликта, кроме Израиля, подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.
Макрон подтвердил, что отправил авианосец в Средиземное море
Вчера, 22:35
 
В миреФранцияИранБлижний ВостокЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала