Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана
Если Израиль примет решение о наземной операции в Ливане, это будет опасной эскалацией и стратегической ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:47:00+03:00
2026-03-03T22:47:00+03:00
2026-03-03T22:48:00+03:00
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана
