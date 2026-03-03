Рейтинг@Mail.ru
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 03.03.2026 (обновлено: 22:48 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/makron-2078321302.html
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана - РИА Новости, 03.03.2026
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана
Если Израиль примет решение о наземной операции в Ливане, это будет опасной эскалацией и стратегической ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:47:00+03:00
2026-03-03T22:48:00+03:00
израиль
ливан
в мире
франция
эммануэль макрон
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa68f36c5ad4252c93306982280850a9.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
израиль
ливан
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dccceae1bdbfb65f26e3f11b70fedce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, в мире, франция, эммануэль макрон, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, Ливан, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана

Макрон: решение Израиля о наземной операции в Ливане было бы ошибкой

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Если Израиль примет решение о наземной операции в Ливане, это будет опасной эскалацией и стратегической ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Хезболлах" совершила опасную ошибку, нанеся удар по Израилю и поставив ливанцев в опасность. Израиль будет принимать решение о наземной операции, что также будет опасной эскалацией и стратегической ошибкой", - сказал Макрон в обращении к нации. Трансляция велась на официальном сайте Елисейского дворца.
Ранее он сказал, что Франция "не может одобрить" военную операцию США и Израиля против Ирана в нарушение международного права.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Вчера, 22:19
 
ИзраильЛиванВ миреФранцияЭммануэль МакронХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала