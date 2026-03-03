https://ria.ru/20260303/makron-2078319913.html
Макрон подтвердил, что отправил авианосец в Средиземное море
Макрон подтвердил, что отправил авианосец в Средиземное море
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец "Шарль де Голль" вместе с авианосной группой в Средиземное море. РИА Новости, 03.03.2026
