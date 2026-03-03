Рейтинг@Mail.ru
Макрон подтвердил, что отправил авианосец в Средиземное море - РИА Новости, 03.03.2026
22:35 03.03.2026
Макрон подтвердил, что отправил авианосец в Средиземное море
Макрон подтвердил, что отправил авианосец в Средиземное море
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец "Шарль де Голль" вместе с авианосной группой в Средиземное море. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:35:00+03:00
2026-03-03T22:35:00+03:00
в мире
иран
франция
ближний восток
эммануэль макрон
в мире, иран, франция, ближний восток, эммануэль макрон
В мире, Иран, Франция, Ближний Восток, Эммануэль Макрон
Макрон подтвердил, что отправил авианосец в Средиземное море

Макрон подтвердил отправку авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец "Шарль де Голль" вместе с авианосной группой в Средиземное море.
Телеканал BFMTV 1 марта сообщал, что "Шарль де Голль" и его ударная группа были направлены из Балтийского моря в восточное Средиземноморье.
"Я отдал приказ направить авианосец "Шарль де Голль" и его ударную группу в Средиземное море", - заявил Макрон в обращении в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник глава МИД республики Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
