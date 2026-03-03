Рейтинг@Mail.ru
Франция усилит безопасность своих баз на Ближнем Востоке, заявил Макрон
22:20 03.03.2026 (обновлено: 22:36 03.03.2026)
Франция усилит безопасность своих баз на Ближнем Востоке, заявил Макрон
Франция укрепит безопасность своих военных баз в ближневосточном регионе, две из них были затронуты ударами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 03.03.2026
франция, в мире, ближний восток, париж, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
Франция, В мире, Ближний Восток, Париж, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция усилит безопасность своих баз на Ближнем Востоке, заявил Макрон

Макрон: Франция усилит безопасность своих военных баз на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Франция укрепит безопасность своих военных баз в ближневосточном регионе, две из них были затронуты ударами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Франция укрепит безопасность свои военных баз в регионе, две из них были затронуты ударами, что привело к материальному ущербу", – сказал Макрон в обращении к нации. Трансляция велась на официальном сайте Елисейского дворца.
Он также отметил, что Париж намерен укрепить безопасность посольств Франции в ближневосточном регионе.
ФранцияВ миреБлижний ВостокПарижЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
