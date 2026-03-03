https://ria.ru/20260303/makron-2078318476.html
Франция усилит безопасность своих баз на Ближнем Востоке, заявил Макрон
Франция укрепит безопасность своих военных баз в ближневосточном регионе, две из них были затронуты ударами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 03.03.2026
