Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон

ПАРИЖ, 3 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал военную операцию США и Израиля против Ирана.
«
"Она была проведена вне рамок международного права, что мы не можем одобрить", — сказал он в обращении к нации.
При этом Макрон возложил ответственность за обострение ситуации на Иран. По его слова, Тегеран разрабатывал опасную ядерную программу, а также вооружал и финансировал террористические группировки в соседних государствах.
Установление же устойчивого мира на Ближнем Востоке, по мнению президента, возможно только путем дипломатии. Он добавил, что вероятная наземная операция Израиля в Ливане станет опасной эскалацией и стратегической ошибкой.
Вместе с тем Париж разместил истребители Rafale, системы ПРО и радары в аэропортах в союзнических странах Ближневосточного региона.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь США Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Российский лидер призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.