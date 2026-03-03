Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон

"Она была проведена вне рамок международного права, что мы не можем одобрить", — сказал он в обращении к нации.

При этом Макрон возложил ответственность за обострение ситуации на Иран. По его слова, Тегеран разрабатывал опасную ядерную программу, а также вооружал и финансировал террористические группировки в соседних государствах.