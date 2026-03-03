Рейтинг@Mail.ru
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон - РИА Новости, 03.03.2026
22:19 03.03.2026 (обновлено: 23:24 03.03.2026)
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон - РИА Новости, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал военную операцию США и Израиля против Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
франция
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
эммануэль макрон
иран
ливан
франция
сша
израиль
иран
ливан
ближний восток
франция, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, эммануэль макрон, иран, ливан, ближний восток
Франция, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Эммануэль Макрон, Иран, Ливан, Ближний Восток
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон

Макрон: Франция не может одобрить действия США и Израиля против Ирана

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал военную операцию США и Израиля против Ирана.
«
"Она была проведена вне рамок международного права, что мы не можем одобрить", — сказал он в обращении к нации.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
Вчера, 08:00
При этом Макрон возложил ответственность за обострение ситуации на Иран. По его слова, Тегеран разрабатывал опасную ядерную программу, а также вооружал и финансировал террористические группировки в соседних государствах.
Установление же устойчивого мира на Ближнем Востоке, по мнению президента, возможно только путем дипломатии. Он добавил, что вероятная наземная операция Израиля в Ливане станет опасной эскалацией и стратегической ошибкой.
Вместе с тем Париж разместил истребители Rafale, системы ПРО и радары в аэропортах в союзнических странах Ближневосточного региона.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь США Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Российский лидер призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
 
ФранцияСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреЭммануэль МакронИранЛиванБлижний Восток
 
 
