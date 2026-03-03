Рейтинг@Mail.ru
Врач-диетолог рассказала, как сделать макароны полезными - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/makarony-2078288904.html
Врач-диетолог рассказала, как сделать макароны полезными
Врач-диетолог рассказала, как сделать макароны полезными - РИА Новости, 03.03.2026
Врач-диетолог рассказала, как сделать макароны полезными
Макароны могут стать частью сбалансированного приема пищи, если сочетать их с правильными продуктами, рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Залетова. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:06:00+03:00
2026-03-03T19:06:00+03:00
общество
татьяна залетова
макароны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065627271_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_3802aa61800a3ffa87639c5382c4d264.jpg
https://ria.ru/20251021/produkty-2049504087.html
https://ria.ru/20260224/dieta-2076289903.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065627271_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f7b2c10cc10e5e7ef96d28ce463598f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна залетова, макароны
Общество, Татьяна Залетова, макароны
Врач-диетолог рассказала, как сделать макароны полезными

Врач Залетова: сочетание с правильными продуктами делает макароны полезными

© Getty Images / nerudolПаста
Паста - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Getty Images / nerudol
Паста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Макароны могут стать частью сбалансированного приема пищи, если сочетать их с правильными продуктами, рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Макароны - это просто углеводная основа. Полезность блюда решает соус и компания. Если вы зальете пасту жирными сливками, сыром и добавите жареную котлету, диетичности не ждите. А вот если соедините макароны с курицей, морепродуктами и овощами (брокколи, томатами, шпинатом), да еще и сбрызнете оливковым маслом - получите идеальный сбалансированный ужин или обед", - сказала она.
Макароны - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Нутрициолог рассказала, как готовить макароны, чтобы не толстеть
21 октября 2025, 04:15
Залетова отметила, что людям без диабета и серьезных проблем с углеводным обменом можно включать макароны в рацион два-три раза в неделю. Рекомендуемый объем порции для женщин - 150-200 граммов, для мужчин - 200-250 граммов.
"Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, они имеют плотную структуру крахмала, который усваивается медленно. Благодаря этому вы получаете несколько плюсов: уровень сахара растет плавно; энергии хватает надолго; нет резких скачков инсулина и внезапного чувства голода через час. Кроме того, в макаронах из твердых сортов пшеницы больше белка, клетчатки, магния и витаминов группы В. Так что это реально рабочий продукт для тех, кто следит за здоровьем", - добавила диетолог.
Врач порекомендовала не переваривать макароны, лучше доводить их до состояния al dente.
Овощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Врач назвала самую сбалансированную диету
24 февраля, 01:19
 
ОбществоТатьяна Залетовамакароны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала