Врач-диетолог рассказала, как сделать макароны полезными

Макароны могут стать частью сбалансированного приема пищи, если сочетать их с правильными продуктами, рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Залетова. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Макароны могут стать частью сбалансированного приема пищи, если сочетать их с правильными продуктами, рассказала aif.ru
врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Макароны - это просто углеводная основа. Полезность блюда решает соус и компания. Если вы зальете пасту жирными сливками, сыром и добавите жареную котлету, диетичности не ждите. А вот если соедините макароны с курицей, морепродуктами и овощами (брокколи, томатами, шпинатом), да еще и сбрызнете оливковым маслом - получите идеальный сбалансированный ужин или обед", - сказала она.
Залетова
отметила, что людям без диабета и серьезных проблем с углеводным обменом можно включать макароны в рацион два-три раза в неделю. Рекомендуемый объем порции для женщин - 150-200 граммов, для мужчин - 200-250 граммов.
"Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, они имеют плотную структуру крахмала, который усваивается медленно. Благодаря этому вы получаете несколько плюсов: уровень сахара растет плавно; энергии хватает надолго; нет резких скачков инсулина и внезапного чувства голода через час. Кроме того, в макаронах из твердых сортов пшеницы больше белка, клетчатки, магния и витаминов группы В. Так что это реально рабочий продукт для тех, кто следит за здоровьем", - добавила диетолог.
Врач порекомендовала не переваривать макароны, лучше доводить их до состояния al dente.