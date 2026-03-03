МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении иранского ядерного объекта

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе, говорится в заявлении агентства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor, сообщил, что ряд зданий на ядерном объекте в иранском городе Натанз получили повреждения в результате американо-израильских атак.