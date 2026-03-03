Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении иранского ядерного объекта - РИА Новости, 03.03.2026
12:31 03.03.2026
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении иранского ядерного объекта
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении иранского ядерного объекта
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе, говорится в заявлении агентства. РИА Новости, 03.03.2026
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении иранского ядерного объекта

© AP Photo / Hasan SarbakhshianВид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе, говорится в заявлении агентства.
"На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавние повреждения входной группы зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе", - сообщила организация.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor, сообщил, что ряд зданий на ядерном объекте в иранском городе Натанз получили повреждения в результате американо-израильских атак.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Гросси заявил, что у Ирана не было ядерного оружия
2 марта, 20:57
 
