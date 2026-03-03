https://ria.ru/20260303/magate-2078155280.html
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении иранского ядерного объекта
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении иранского ядерного объекта
МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе, говорится в заявлении агентства. РИА Новости, 03.03.2026
иран
