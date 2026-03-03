Лукашенко назвал Словакию дружественной страной

МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является для Минска дружественной страной.

Белоруссия в начале ноября 2025 года решила восстановить работу посольства в Словакии , которое было закрыто в конце 2023 года. Посольство в Словакии в соответствии с постановлением белорусского правительства планируется открыть до 1 сентября 2026 года. Словацкий посол в Минске Йозеф Мигаш в сентябре 2025 года заявил, что Словакия и Белоруссия возобновляют сотрудничество после почти пятилетнего перерыва. Во вторник Лукашенко назначил послом Белоруссии в Словакии Игоря Фисенко, который до настоящего времени занимал пост начальника главного управления Европы МИД.

"Что касается Словакии, дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески", - приводит слова Лукашенко агентство Белта

Он также заметил, что лично знаком с премьер-министром Словакии Робертом Фицо , который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной. Президент пояснил, что у них сложились добрые отношения, они встречались лично, обсуждали многие проблемы. "Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни", - добавил Лукашенко.

Фисенко после назначения и беседы у президента рассказал журналистам о возможных перспективах сотрудничества Белоруссии и Словакии.

"К сожалению, ограничения, который ввел Европейский союз, накладывают отпечаток на наше сотрудничество. Тем не менее, остаются области, в которых мы можем работать. Я думаю, что есть перспективы сотрудничества в сфере продовольствия и гуманитарной сфере - здравоохранении, образовании", - сказал посол, чьи слова также приводит Белта.

Фисенко отметил, что его назначение на должность посла Белоруссии в Словакии свидетельствует о том, что Минск готов ответить европейским странам взаимностью на протянутую руку дружбы.