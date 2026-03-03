Рейтинг@Mail.ru
13:56 03.03.2026
Лукашенко назвал Словакию дружественной страной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является для Минска дружественной страной.
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является для Минска дружественной страной.
Белоруссия в начале ноября 2025 года решила восстановить работу посольства в Словакии, которое было закрыто в конце 2023 года. Посольство в Словакии в соответствии с постановлением белорусского правительства планируется открыть до 1 сентября 2026 года. Словацкий посол в Минске Йозеф Мигаш в сентябре 2025 года заявил, что Словакия и Белоруссия возобновляют сотрудничество после почти пятилетнего перерыва. Во вторник Лукашенко назначил послом Белоруссии в Словакии Игоря Фисенко, который до настоящего времени занимал пост начальника главного управления Европы МИД.
"Что касается Словакии, дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он также заметил, что лично знаком с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной. Президент пояснил, что у них сложились добрые отношения, они встречались лично, обсуждали многие проблемы. "Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни", - добавил Лукашенко.
Фисенко после назначения и беседы у президента рассказал журналистам о возможных перспективах сотрудничества Белоруссии и Словакии.
"К сожалению, ограничения, который ввел Европейский союз, накладывают отпечаток на наше сотрудничество. Тем не менее, остаются области, в которых мы можем работать. Я думаю, что есть перспективы сотрудничества в сфере продовольствия и гуманитарной сфере - здравоохранении, образовании", - сказал посол, чьи слова также приводит Белта.
Фисенко отметил, что его назначение на должность посла Белоруссии в Словакии свидетельствует о том, что Минск готов ответить европейским странам взаимностью на протянутую руку дружбы.
"Всего лишь год назад … к нам приехал словацкий посол Йозеф Мигаш и начал активно работать. Он очень известен в нашей стране своей принципиальной позицией. Естественно, что мы отвечаем взаимностью и восстанавливаем наше (дипломатическое – ред.) присутствие в Братиславе. Конечно, после определенного перерыва нужно будет наладить работу, погрузиться в тему экономики, политических контактов", - подчеркнул дипломат.
