В ЛНР задержали подростка-администратора каналов с пропагандой терроризма

ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Подростка, состоящего в радикальной группировке и администрирующего Telegram-каналы с пропагандой терроризма, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"Установлено, что житель города Луганска, являясь членом радикальной группировки, основанной на Украине, осуществлял администрирование каналов в мессенджере Telegram, посредством которых распространял пропаганду терроризма, инструкции по организации террористических акций и изготовлению взрывных устройств, а также высказывал намерения по совершению террористических актов", - заявили в ведомстве.
Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская уточнила, что на основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СК России по ЛНР возбудил уголовное дело по статье участие в деятельности террористической организации, ведется следствие. По данным собеседника агентства, задержанный - несовершеннолетний.
"Несовершеннолетний был задержан сотрудниками УФСБ России по ЛНР в республиканской столице. На допросе в подразделении СУСК России по ЛНР он дал признательные показания", - пояснила Марковская.