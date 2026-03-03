В ЛНР задержали подростка-администратора каналов с пропагандой терроризма

ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Подростка, состоящего в радикальной группировке и администрирующего Telegram-каналы с пропагандой терроризма, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

"Несовершеннолетний был задержан сотрудниками УФСБ России по ЛНР в республиканской столице. На допросе в подразделении СУСК России по ЛНР он дал признательные показания", - пояснила Марковская.