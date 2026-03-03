Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали подростка-администратора каналов с пропагандой терроризма - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/lnr-2078102514.html
В ЛНР задержали подростка-администратора каналов с пропагандой терроризма
В ЛНР задержали подростка-администратора каналов с пропагандой терроризма - РИА Новости, 03.03.2026
В ЛНР задержали подростка-администратора каналов с пропагандой терроризма
Подростка, состоящего в радикальной группировке и администрирующего Telegram-каналы с пропагандой терроризма, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:43:00+03:00
2026-03-03T09:43:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
луганск
следственный комитет россии (ск рф)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20260302/diversii-2077798878.html
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, россия, луганск, следственный комитет россии (ск рф), telegram
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram
В ЛНР задержали подростка-администратора каналов с пропагандой терроризма

В ЛНР задержали подростка за администрирование каналов с пропагандой терроризма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Подростка, состоящего в радикальной группировке и администрирующего Telegram-каналы с пропагандой терроризма, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"Установлено, что житель города Луганска, являясь членом радикальной группировки, основанной на Украине, осуществлял администрирование каналов в мессенджере Telegram, посредством которых распространял пропаганду терроризма, инструкции по организации террористических акций и изготовлению взрывных устройств, а также высказывал намерения по совершению террористических актов", - заявили в ведомстве.
Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская уточнила, что на основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СК России по ЛНР возбудил уголовное дело по статье участие в деятельности террористической организации, ведется следствие. По данным собеседника агентства, задержанный - несовершеннолетний.
"Несовершеннолетний был задержан сотрудниками УФСБ России по ЛНР в республиканской столице. На допросе в подразделении СУСК России по ЛНР он дал признательные показания", - пояснила Марковская.
Видео ФСБ России о пресечении нелегальных каналов связи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В России перекрыли каналы, используемые Киевом для вовлечения в диверсии
2 марта, 09:50
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскСледственный комитет России (СК РФ)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала