Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана
Израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в крупнейших городах юга Ливана Сайда и Тир, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 03.03.2026
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам Сайда и Тир на юге Ливана