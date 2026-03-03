Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/livan-2078311067.html
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана - РИА Новости, 03.03.2026
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана
Израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в крупнейших городах юга Ливана Сайда и Тир, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:11:00+03:00
2026-03-03T21:11:00+03:00
в мире
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_40c35d6813b1b93a4b4827cebb10bbb5.jpg
https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078304419.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c5e1b89bb16fffd2ef32c99d4b7a2fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан
В мире, Ливан
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана

Израильская авиация ударила по крупнейшим городам Сайда и Тир на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в крупнейших городах юга Ливана Сайда и Тир, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильская вражеская авиация выпустила ракеты по зданию в районе Бурд Шамали в Тире и чуть раньше по зданию исламского института в Сайде",- сказал собеседник агентства.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах
Вчера, 20:23
 
В миреЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала