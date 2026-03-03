https://ria.ru/20260303/livan-2078233797.html
Ливан попросил Францию помочь остановить продвижение Израиля на юге
Президент Ливана Джозеф Аун попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона оказать влияние на Тель-Авив с целью остановить продвижение израильской армии РИА Новости, 03.03.2026
в мире
ливан
франция
израиль
эммануэль макрон
джозеф аун
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
