Ливан попросил Францию помочь остановить продвижение Израиля на юге
16:26 03.03.2026
Ливан попросил Францию помочь остановить продвижение Израиля на юге
Президент Ливана Джозеф Аун попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона оказать влияние на Тель-Авив с целью остановить продвижение израильской армии РИА Новости, 03.03.2026
в мире
ливан
франция
израиль
эммануэль макрон
джозеф аун
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
франция
израиль
в мире, ливан, франция, израиль, эммануэль макрон, джозеф аун, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Франция, Израиль, Эммануэль Макрон, Джозеф Аун, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона оказать влияние на Тель-Авив с целью остановить продвижение израильской армии на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы президента.
"Президент республики провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и проинформировал его о боевых действиях на юге после расширения израильских атак и продвижения в ряде приграничных деревень, попросив Францию вмешаться для прекращения израильского военного продвижения", - говорится в коммюнике.
Ранее ливанская газета Al-Akhbar сообщила, что ливанская армия отвела свои силы из ряда опорных пунктов на границе с Израилем после того, как командование получило информацию о решении израильской армии занять часть территории у пяти оккупированных высот с целью не допустить проведение наземных операций бойцов "Хезболлах".
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран отрицает, что атаковал порты Омана
В миреЛиванФранцияИзраильЭммануэль МакронДжозеф АунХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
