ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы" - РИА Новости, 03.03.2026
14:35 03.03.2026 (обновлено: 14:46 03.03.2026)
ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы"
ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы"
в мире, ливан, сша, израиль, джозеф аун, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, хезболла
В мире, Ливан, США, Израиль, Джозеф Аун, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, Хезболла
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
КАИР, 3 мар – РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) поддерживает решение властей Ливана о запрете военной деятельности движения "Хезболлах", заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в разговоре с ливанским премьером Навафом Саламом.
Во вторник президент Ливана Джозеф Аун назвал решение правительства о запрете военной деятельности "Хезболлах" окончательным и не подлежащим отмене.
"Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт провел сегодня, 3 марта, телефонный разговор с премьер-министром Ливана Навафом Саламом, в ходе которого заявил о поддержке важного решения правительства – запрета военной деятельности "Хезболлах", - сообщается в заявлении ЛАГ.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Президент Ливана назвал решение по "Хезболле" окончательным
