ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы"
ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы" - РИА Новости, 03.03.2026
ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы"
Лига арабских государств (ЛАГ) поддерживает решение властей Ливана о запрете военной деятельности движения "Хезболлах", заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в... РИА Новости, 03.03.2026
ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы"
Абуль Гейт: в ЛАГ поддержали решение Ливана о запрете деятельности "Хезболлы"